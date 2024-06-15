منتخب اسبانيا يفوز على كرواتيا بثلاثية في أمم أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع منتخب إسبانيا، تحقيق انتصارا مهما على نظيره كرواتيا بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأولمبي ببرلين في الجولة الأولى من مجموعات بطولة كأس الأمم الأوروبية - يورو 2024.

تقدم منتخب إسبانيا بالهدف الأول عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 30، وبعدها بأقل من دقيقتين سجل فابيان رويز الهدف الثاني، فيما أحرز داني كارفاخال الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأهدر المنتخب الكرواتي ركلة جزاء عن طريق برونو بيتكوفيتش بعد تصدي رائع من أوناي سيمون حارس مرمى إسبانيا في الدقيقة 80.

تشكيل منتخب اسبانيا الرسمي أمام كرواتيا في يورو 2024

في حراسة المرمى: يوناي سيمون.

في خط الدفاع: داني كارفاخال- ناتشو- لي نورماند- مارك كوكوريا.

في خط الوسط: بيدري- رودري- فابيان رويز.

في الهجوم: لامين يامال- ألفارو موراتا- نيكو ويليامز.