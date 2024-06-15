موعد مباراة إسبانيا المقبلة بعد الفوز على كرواتيا في يورو 2024

يقدم موقع “كورة 365″، موعد مباراة منتخب إسبانيا المقبلة، بعد الفوز الكبير على كرواتيا، 3-0،في الجولة الأولى من دور المجموعات بـ أمم أوروبا “يورو 2024“.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما بقيت كرواتيا بدون نقاط، في حين تلعب إيطاليا الليلة أمام ألبانيا في نفس المجموعة.

وتقدم “الماتادور”، عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 29 بعد تمريرة من فابيان رويز قبل أن ينفرد موراتا بالمرمى ويدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة في الشباك.

وفي الدقيقة 32 سجل فابيان رويز هدف ثاني، وسجل داني كارفخال هدف ثالث بعد كرة عرضية من يامال حولها كارفخال في الشباك في الدقيقة 45، وسجلت كرواتا هدفاً ألغي في اللحظات الأخيرة من المباراة.

اقرأ أيضًا: أرقام قياسية بعد فوز إسبانيا على كرواتيا في يورو 2024

مباراة إسبانيا المقبلة في يورو 2024:

وسيواجه منتخب إسبانيا نظيره إيطاليا، يوم الخميس المقبل 20 يونيو.

وستقام المباراة على ملعب فيليتنس أرينا، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة الأمم الأوروبية.