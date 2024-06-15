شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى استعدادا للاتحاد.. استشفاء للأساسيين.. محاضرة كولر وفقرة للحراس والان مع تفاصيل الخبر

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، السبت، بملعب التتش في بداية استعداداته لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة من مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي مرانه اليوم دون راحة بعد الفوز على فاركو أمس، الجمعة، بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما باستاد برج العرب.

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني، مران اليوم، بمحاضرة فنية تحدث خلالها مع لاعبي الفريق عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالارتباطات المقبلة وبعض الأخطاء التي وقعوا فيها في المباريات الماضية وآخرها لقاء فاركو.

وخاض اللاعبون الأساسيون بمباراة فاركو مراناً استشفائياً اليوم، فيما خاض البدلاء مران كامل، وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى فقرة الحراس.

ويستعيد الأهلى جهود لاعبه محمد هانى الظهير الأيمن للفريق فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري، وشارك عمر كمال عبد الواحد بديلا له فى الجبهة اليمنى للمارد الأحمر ونجح فى صناعة الهدف الثانى لإمام عاشور.

وغاب محمد هانى عن مباراة الأهلى وفاركو أمس والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف بسبب احتفاله بزفافه، ويعد محمد هانى أحد العناصر الأساسية فى تشكيل الأهلى ومنتخب مصر بالسنوات الأخيرة.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري.