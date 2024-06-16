موعد مباراة منتخب إيطاليا القادمة بعد الفوز على ألبانيا في يورو 2024

حقق منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، الفوز على منتخب ألبانيا في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وفاز منتخب إيطاليا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى، من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا يورو 2024.

وسجل نديم بايرامي، هدف منتخب ألبانيا في الدقيقة الأولى من المباراة ليتقدم لمنتخب بلاده على حامل اللقب.

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ففي الثانية 22 فقط من بداية المباراة، هزّ نديم باجرامي شباك إيطاليا بهدف مبكر، ليصبح أسرع هدف في تاريخ بطولة أمم أوروبا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق للنجم الروسي دميتري كيريتشينكو الذي سجله في نسخة عام 2004 بعد دقيقة و7 ثوانٍ فقط.

وتعادل منتخب إيطاليا في الدقيقة الحادية عشر من عمر اللقاء عن طريق أليساندرو باستوني قبل أن يحرز نيكولا باريلا في الدقيقة السادسة عشر.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني متساويًا مع منتخب إسبانيا، بينما منتخب ألبانيا في المركز الثالث بدون نقاط بفارق الأهداف عن منتخب كرواتيا في المركز الأخير.

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موعد مباراة منتخب إيطاليا المقبلة

يلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره إسبانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.