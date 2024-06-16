صراع عربي كبير لضم إمام عاشور.. موقف الاهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تطورات في ملف احتراف نجم النادي الاهلي إمام عاشور، المنضم حديثًا إلى صفوف القلعة الحمراء .

وقال سيف زاهر عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورت:” أن هناك عرض كبير عربي لـ إمام عاشور والاهلي أغلق الباب أمام رحيل اللاعب”.

وتابع:” أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، يرفض الآن مناقشة أي عروض للاعبيه من أجل استقرار الفريق”.

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وكانت قد كشفت تقارير صحفية، أيضًا أن مدافع الفريق الأول للنادي الاهلي محمد عبد المنعم، أن هناك تطورات في مستقبله، وأن هناك صراع أوروبي لضمه في الصيف القادم.

وتابع التقرير أن الاهلي نوي التفريط في محمد عبد المنعم الفريق سوى لأي من العروض الأوروبية بمقابل مالي لا يقل عن 4 ملايين دولار.