محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأحد 16 يونيو 2024، عدد من المباريات القوية في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، بجانب لقاء واحد في الدوري المصري الممتاز.

ويسعى منتخب إنجلترا لبدء يورو 2024 بطريقة مثالية عندما يلاقي صربيا، بينما يلتقي هولندا وبولندا في لقاء خاص.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت في يورو 2024 والقنوات الناقلة

هولندا ضد بولندا - 4 عصرا - beIN SPORTS MAX 1

الدنمارك ضد سلوفينيا - 7 مساء - beIN SPORTS MAX 2

إنجلترا ضد صربيا - 10 ليلا - beIN SPORTS MAX 1

الدوري المصري

طلائع الجيش ضد المقاولون - 7 مساء - ontime sports 1

ويستهل منتخب فرنسا مبارياته في بطولة اليورو 2024 بمواجهة النمسا غدا الإثنين.