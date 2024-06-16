اخبار الرياضه

حسام أشرف يواصل تصدر هدافي الدوري قبل انطلاق الجولة الـ"26" اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف يواصل تصدر هدافي الدوري قبل انطلاق الجولة الـ"26" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الأحد، 16 يونيو 2024 01:30 ص

يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة الـ"26" للمسابقة اليوم.


ويستضيف فريق المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد المقاولون العرب فى افتتاح منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة ، في مباراة قوية بين الفريقين الذين يرغبون في تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء اليوم.


وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل، خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين.


حسام اشرف لاعب بلدية المحلة المعار من الزمالك لازال في الصدارة بعدما سجل 12 هدف و 2 اسيست في 23 مباراة في الدوري.

 

هدافى الدوري المصري

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا
2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف
3_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 9 أهداف
4- مايلى ، بيراميدز ، 9 أهداف
5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد إف سي، 8 أهداف.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا