حسام أشرف يواصل تصدر هدافي الدوري قبل انطلاق الجولة الـ"26" اليوم

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يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة الـ"26" للمسابقة اليوم.



ويستضيف فريق المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد المقاولون العرب فى افتتاح منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة قوية بين الفريقين الذين يرغبون في تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء اليوم.



وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل، خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين.



حسام اشرف لاعب بلدية المحلة المعار من الزمالك لازال في الصدارة بعدما سجل 12 هدف و 2 اسيست في 23 مباراة في الدوري.

هدافى الدوري المصري

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 9 أهداف

4- مايلى ، بيراميدز ، 9 أهداف

5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد إف سي، 8 أهداف.