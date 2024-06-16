موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الدوري والقناة الناقلة

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الأحد، 16 يونيو 2024 02:00 ص

ينهى الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، اليوم الأحد، تدريباته استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدى، بحيث يخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن المدرب البرتغالى قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا.



وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق المصري البورسعيدى بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الزحف نحو قمة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدى بالدوري



يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى في السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الاسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

نتيجة آخر ظهور للزمالك والمصري البورسعيدى فى الدوري

فاز الزمالك على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل المصري البورسعيدى مع مودرن فيوتشر سلبياً بآخر ظهور فى المسابقة.

ترتيب الزمالك والمصري فى الدوري المصري



يحتل الزمالك المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17.



فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر 7 لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 31.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.