شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم عينهم على الاحتراف الأوروبى فى كرة اليد من بوابة أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 02:30 ص

أصبح منتخب كرة اليد يمتلك عدداً من اللاعبين الذين يطمحون فى الاحتراف الأوروبى عبر بوابة التألق فى أولمبياد باريس 2024 المقبلة، حيث تأهل منتخب الفراعنة إلى الدورة الأولمبية عبر بوابة كأس الأمم الأفريقية التى نظمتها مصر يناير الماضى ونجح الفراعنة فى حصد لقبها.

ويرصد الخليج 365 أبرز النجوم المنتظر احترافهم عبر بوابة الأولمبياد فى التقرير التالى:

يطمح أحمد خيرى، لاعب النادى الأهلى العائد مؤخرا من رحلة احتراف فى الخليج، فى تحقيق المجد الأوروبى فى ظل العروض القوية التى يقدمها مع الفريق الأحمر منذ قدومه مجددا.

يعد أحمد عادل نجم كرة اليد فى النادى الأهلى من أبرز اللاعبين المنتظر تألقهم، خاصة أنه لاعب أصبح لديه خبرات قوية ودولية، سواء مع الأهلى أو منتخب مصر، وحصل على لقب أفضل هداف فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

يمتلك أكرم يسرى نجم الزمالك مهارات عالية وخبرات قوية، وينتظر تحقيق حلم الاحتراف الخارجى عبر بوابة الأولمبياد.

عبد الرحمن فيصل نجم الأهلى يمتلك خبرات كبيرة، وظهر بمستوى رائع فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، ويطمح فى تحقيق حلم الاحتراف.

فيما يطمح أيضا محسن رمضان لاعب النادى الأهلى و منتخب مصر فى تحقيق حلم الإحتراف خاصة أنه لاعب اكستب خبرات قوية وعالمية من خلال المشاركة مع الأهلى فى بطولات دولية ومشاركته مع المنتخبات فى المراحل السنية المختلفة.

أحمد هشام سيسة اللاعب الشاب الواعد نجم الأهلى، نجح فى خطف الأنظار بقوة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بقوة لما يمتلكه من مهارات قوية تمكنه من إحراز أهداف.

