شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على استمرار بيريرا فى لجنة الحكام الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على استمرار البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في منصبه خلال الموسم المقبل، لاستكمال خطة تطوير التحكيم التي بدأها هذا الموسم والتي بدأت تؤتى ثمارها، حيث سيتم الدفع بعدد من الحكام الجدد فى الفترات المقبلة.



وينتهى عقد فيتور بيريرا مع اتحاد الكرة في شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعاً بين الخواجة ومجلس إدارة الجبلاية لمناقشة تفاصيل المرحلة المقبلة والعقد الجديد.



في السياق ذاته، أكد مسئولو اتحاد الكرة أن طلب بعض الأندية بالاستعانة بحكام أجانب من عدمه سيعود إلى لجنة الحكام برئاسة فيتور بيريرا، وأن لجنة الحكام هى صاحبة القرار في هذا الأمر.



وشهدت الساعات الأخيرة تصريحات من قبل مسئولي بعض الأندية بالاستعانة بحكام أجانب في المباريات المقبلة، ويترقب الجميع مباراة الاهلي و الزمالك المقرر لها 25 يونيو الجاري في بطولة الدوري، وهل سيطلب أي من الناديين الاستعانة بحكام أجانب من عدمه.