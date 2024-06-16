شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفق مع ميتلاند الدنماركي على تسديد مستحقات و"رعاية" إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات مع نظرائهم بنادي ميتلاند الدنماركي للاتفاق على عدة أمور خاصة بمستحقات ورعاية أمام عاشور الذي انتقل من النادي الدنماركي للأهلي الصيف الماضي.

وفي هذا الشأن، قال مصدر في القلعة الحمراء إن الأهلي ضم إمام عاشور مقابل 3 ملايين دولار، تم تسديد نصفها (مليون و500 ألف دولار) للنادي الدنماركي بعد إتمام الصفقة بأسابيع قليلة، وسيتم تسديد النصف الباقي خلال يوليو المقبل، وحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يحق للأندية التي لعب فيها عاشور حتى سن 23 عاماً الحصول على رعاية من الأهلي، وتبلغ نسبة الرعاية 5% من قيمة الصفقة، أي ما يقرب من 60 ألف دولار.

وأكد المصدر، أن مسئولى الأهلي اتفقوا مع النادي الدنماركي على خصم 60 ألف دولار (ما يقرب من 3 ملايين جنيه مصري) من المبلغ المُتبقي له حتى يتم دفع رعاية عاشور للأندية التي سبق ولعب لها عاشور قبل احترافه في الدنمارك، وهي الزمالك والحدود والمحلة.

على صعيد آخر، يستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

وتعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.