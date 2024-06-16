شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى عريس الكونفدرالية: الأهلى حرمنى من "أودينيزى" وأعشق زيدان والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 10:00 ص

نجح أحمد حمدى، نجم نادى الزمالك، في خطف الأنظار في القلعة البيضاء رغم مرور فترة قليلة على انضمامه لميت عقبة بفضل لمساته السحرية وأهدافه المؤثرة، وكان آخرها هدف التتويج ببطولة الكونفدرالية للمرة الثانية فى تاريخ القلعة البيضاء.



انضم حمدي لصفوف الزمالك فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك اللاعب مع الفارس الأبيض فى 5 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، كما شارك في 7 لقاءات في كأس الكونفيدرالية وسجل هدفين، وفتح حمدي قلبه لـ"الخليج 365" ليكشف سر تألقه وكواليس رحيله عن الأهلى ودار شريط الحوار التالى:

ما هى كواليس انضمامك للزمالك؟

فور العودة من كندا بعد انتهاء عقدى مع مونتريال، تواصل معي دونجا وقال لى إنني سأكون متواجدا معهم بالفريق، وقام دونجا بالترتيب للجلسة بينى وبين حسين لبيب رئيس نادى الزمالك، كما أن أحمد مصطفى زيزو تواصل معى للانضمام للزمالك بعد العودة أيضا.

لماذا اخترت ارتداء القميص رقم 5؟

اخترت القميص رقم 5 فى الفريق بسبب حبى لزين الدين زيدان الذى كان يرتدى نفس الرقم وهو اللاعب الذى أعشقه.

بتحلم تحقق إيه فى الزمالك ؟

بحلم أكتب التاريخ مع الزمالك وأحقق كل البطولات والإنجازات اللى تفرح الجمهور، خاصة أن مجلس الإدارة لا يتوانى عن توفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.



كيف استقبلك جمهور الزمالك فى نهائي الكونفدرالية؟

كان مشهد تقشعر له الأبدان، فهم يمتلكون شغفا كبيرا ويدعمون الفريق فى كل مكان، وأشكر جماهير الزمالك على رسائل الدعم منذ إصابتي.

كيف ترى مباراة السوبر الأفريقي المنتظرة أمام الأهلى؟

مباراة السوبر الأفريقي التى ستجمع الزمالك مع الأهلى ستكون صعبة، خاصة أن لقاءات القمة بين القطبين تحمل طابعا خاصا.



الزمالك لم يقدم البداية المطلوبة أمام نهضة بركان فى نهائي الكونفدرالية، إلا أننا نحلم بتتويج الزمالك بلقب السوبر، ولا أعلم مدى إمكانية اللحاق بالمباراة.

هل رفضت الانضمام لبيراميدز عندما كنت لاعبًا فى الأهلى؟

نعم رفضت الانضمام لبيراميدز فى صفقة تبادلية خلال تواجدى فى الأهلى، وليس بسبب تواجد عبد الله السعيد فى نفس مركزى.

حدثنا عن جوزيه جوميز؟

جوزيه جوميز يمتلك خبرات طويلة في مشواره التدريبي، ويجيد التعامل مع جميع اللاعبين، فهو مدرب ذكى ويساعد الزمالك في الوصل لمنصات التتويج ، ويجيد استغلال تواجدي مع ناصر ماهر وعبد الله السعيد.

كيف ترى عبد الله السعيد؟

عبد الله السعيد من أذكى لاعبي الكرة المصرية ومستواه يتطور باستمرار، فهو يهتم كثيرا بعمله.

من كان السبب في انضمامك لفريق مونتريال الكندى؟

الأسطورة تييري هنري وراء قرار ضمي إلى مونتريال الكندي

وماذا عن حسام غالى؟

حسام غالي لاعب عظيم واستفدت من خبراته الكثير والكثير.

ومارأيك في أحمد ياسر ريان؟

مهاجم مميز ويستطيع اللعب في منتخب مصر أساسيا.

هل تلقيت عرضا من الدوري البرتغالى؟

تلقيت عرضا للرحيل إلى سبورتنج براجا البرتغالي وخضت معايشة في أودينيزي الإيطالي وقدم عرضا رسميا لضمي من الأهلي ولكن الإدارة رفضت.