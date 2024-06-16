شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة حمض اليوريك أسيد وآلام العضلات.. أبرز مخاطر الإكثار من اللحوم على الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

دائما ما يرتبط عيد الأضحى بتناول اللحوم بشكل كبير، وفقا لطقوس المصريين وأغلب الدول العربية، ولا يختلف الرياضيون عن غيرهم سواء عن طريق تناول الفتة التى تحرص الأسرة المصرية على تناولها أول أيام العيد أو المشويات، فى ظل الحرص على ذبح الأضحية.

ويحرص الرياضيون أيضا على التمسك بهذه العادات فى العيد مثل غيرهم، ولكن تناول الرياضيين للحوم بكميات كبيرة يسبب أضرارا من الناحية الطبية، بالرغم من أنها تحتوى على البروتينات المهمة لبناء العضلات.



نرصد فى السطور التالية مخاطر اللحوم على الرياضيين، وفقا لطارق سليمان طبيب المنتخب السابق..

تسبب كثرة تناول اللحوم فى إصابة الرياضيين بآلام المفاصل.

تسبب آلام العضلات

زيادة حمض اليوريك أسيد.

زيادة الحمل على الكبد.

الإصابة بآلام المعدة.

التأثير على الشرايين والأوعية الدموية.

