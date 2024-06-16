"مش بأيدينا".. عامر حسين يفجر مفاجأة بشأن عبدالله السعيد ويوجه رسالة لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة المسابقات، مفاجأة بشأن عدم حصول عبدالله السعيد على لقب أفضل لاعب في مواجهة الزمالك الماضية أمام سيراميكا كليوباترا.

وحقق فريق الزمالك، الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية لبطولة الدوري المصري الممتاز، أحرز عبدالله السعيد هدف وصنع آخر، ولم يحصل على لقب رجل المباراة، وحصل عليها أحمد رمضان بيكهام صاحب هدف سيراميكا كليوباترا.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أنا بقول أن جماهير الزمالك عندهم حق يزعلوا، وأنا زعلان أيضًا، ولكن يمكن الكثير يتفهم الموضوع بشكل خاطئ، لأن اختيار أفضل لاعب في المباراة ليس من اختصاصنا".

أكمل: "نحن نحسم رجل المباراة قبل الدقيقة 85، رغم أن في أوروبا نرى جميعا أنه يتم الإعلان عن أفضل لاعب والمباراة لم تنته بعد، ويتم وضع صورة رجل المباراة في النهاية".

وأوضح: "عبدالله السعيد قدم أداءً جيدًا وأحمد رمضان بيكهام أيضًا، ولكن السعيد كان يستحق الحصول على جائزة رجل المباراة واعتذر مرة أخرى لجمهور الزمالك".

وأتم تصريحاته: "الأمر ليس بأيدينا، ويجب التأخر في الإعلان عن الفائز بالجائزة، وسيتم تعديل ذلك الأمر خلال الفترة المقبلة".

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