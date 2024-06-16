شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد ينتظر إنجازاً بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

واصل عبد الله السعيد، نجم نادي الزمالك، تألقه فى مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعدما قص شريط أهدافه مع القلعة البيضاء من بوابة نادي سيراميكا. وأحرز السعيد هدفه الأول بقميص الفريق الأبيض، منذ انتقاله لصفوف في الميركاتو الصيفي الماضي، ليصبح رابع الأندية التي يسجل لها في المسابعة المحلية، بعد الإسماعيلي، الأهلي وبيراميدز.

حقق الزمالك فوزًا مهمًا على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وتألق خلالها النجم عبد الله السعيد، وسجل هدفًا وصنع آخر ليقود فريقه لقلب النتيجة والفوز بهدفين مقابل هدف.

عبد الله السعيد رفع رصيده إلى 125 هدفًا في الدوري، احتل بها المركز الرابع بين الهدافين التاريخيين فى مسابقة الدوري الممتاز، إذ يأتي فى الصدارة حسن الشاذلي نجم الترسانة برصيد 176 هدفًا، وفي الوصافة يأتي نجم الأهلي والزمالك السابق حسام حسن، المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني برصيد 168 هدفًا.



ويفصل عبد الله السعيد هدفين فقط مع الزمالك خلال المباريات المقبلة لمعادلة رقم السيد الضظوي نجم المصري والأهلي السابق برصيد 127 هدفًا، ويحتل بها المركز الثالث بين الهدافين التاريخيين للدوري، وإليكم الترتيب:

1- حسن الشاذلي 176 هدفًا

2- حسام حسن 168 هدفًا

3- السيد الضظوي 127 هدفًا

4- عبد الله السعيد 125 هدفًا

5- مصطفى رياض 122 هدفًا

6- محمود الخطيب 109 أهداف

7- أحمد الكأس 107 أهداف.

انفوجراف عبد الله السعيد