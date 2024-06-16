شكرا لقرائتكم خبر عن 11 هدفا و3 بطولات.. أرقام كهربا مع الأهلى رغم جلوسه على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

يسابق محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادى الأهلى، الزمن للعودة للتشكيل الأساسى لفريقه بداية من مواجهة الاتحاد السكندري بعد مشاركته بديلا فى لقاء فاركو الأخير، بجانب ظهور زميله الفرنسى انتونى موديست بشكل متراجع، بالإضافة لإصابة وسام أبو على مهاجم المارد الأحمر الأساسى.

وشهدت الفترة الماضية ظهور الفلطسينى وسام أبو على مهاجم الاهلى بصفة أساسية في خط الهجوم الأحمر وجلوس كهربا بديلا بفرمان السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق.

وإجمالا هذا الموسم، شارك كهربا مع الأهلي في 27 مباراة، ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5 آخرين، بمجموع دقائق لعب 1341، مع عدم احتساب نهائي كأس مصر عن نسخة الموسم الماضي.

وتوج كهربا مع الأهلي هذا الموسم، بلقب دوري أبطال أفريقيا إلى جانب السوبر المصري، وكأس مصر لموسم 2022-2023.

وعلى مستوى المنتخب المصري، انضم كهربا لقائمة الفراعنة في أمم أفريقيا بكوت ديفوار، لكنه ظهر في مباراة واحدة أمام الرأس الأخضر لمدة 16 دقيقة.

يستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.