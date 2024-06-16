شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أشرف بن شرقى بعد الرحيل عن الزمالك مع الجزيرة والريان القطري والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال صفقة المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري، حديث الساعة داخل نادي الزمالك، بعد دخول اللاعب حسابات القلعة البيضاء لإعادته مرة أخرى للفريق، خاصة أن الريان القطرى أعلن أن هذا الموسم هو الأخير للاعب مع الفريق، ولكن يتبقى العائق المادى أبرز معوقات إتمام الصفقة فى الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية طاحنة بسبب تراكم الديون على النادي، وصدور قرارات من جانب الاتحاد الدولي "فيفا" بإيقاف القيد لحين سداد الميديونيات والتي بلغت قرابة 3 ملايين يورو مطلوب سدادها فوراً وعلى نحو عاجل، مقسمة إلى 2 مليون و400 ألف يورو للمغربى خالد بوطيب، و26 ألف دولار لروى أجواش مساعد البرتغالى فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق، و450 ألف يورو لصالح البرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك.

وبخلاف مديونيات الزمالك للاعبين والمدربين السابقين، تأتي عقبة مادية أخرى أمام إتمام صفقة بن شرقي، وهى راتب اللاعب المغربي والذى طلب أن لا يتقاضى مبلغا أقل مما كان يحصل عليه فى الريان القطرى، وهو المبلغ الذى يصل لما يقرب من 2 مليون يورو، ليصبح إجمالى المبلغ المطلوب من الزمالك حال الرغبة فى إتمام التعاقد مع بن شرقى ما يقرب من 5 ملايين يورو.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن الإدارة لم تدخل فى أى مفاوضات رسمية مع أشرف بن شرقى لعودته لصفوف القلعة البيضاء الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن بعض الوسطاء يتدخلون حاليًا فى هذا الأمر إلا أن الإدارة لم تحسم قرارها أو تأخذ خطوة في التفاوض مع اللاعب.

أِشرف بن شرقى

الجنسية : مغربى



السن : 29 عاماً



تاريخ الميلاد: 24 سبتمبر 1994



القيمة التسويقية: 3.70 مليون يورو



الأندية التي لعب لها : المغرب الفاسى والوداد المغربى ولانس الفرنسي والهلال السعودى والزمالك والجزيرة الاماراتى والريان القطري.



بطولاته مع الزمالك: الدوري الممتاز، وبطولتي كأس مصر، وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى لقب السوبر الأفريقي.

أرقامه مع الزمالك: شارك فى 109 مباراة وسجل 41 هدفًا وصنع 28 هدفًا.

أرقام أشرف بن شرقى بعد الرحيل عن الزمالك



أرقامه مع الجزيرة الإماراتى: 33 مباراة مع بطل الإمارات وسجل 9 أهداف.



أرقامه مع الريان القطري: لعب 21 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين.