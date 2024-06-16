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3 مدارس تدريبية فى القائمة الذهبية لقادة الفراعنة بالمونديال

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الأحد، 16 يونيو 2024 01:30 م

على الرغم من التاريخ الكبير الذي يمتلكه المنتخب الوطني في أفريقيا، باعتباره أكثر المنتخبات الأفريقية المتوجة ببطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، إلا أن مصر تأهلت لكأس العالم ثلاث مرات فقط، أعوام 1934 و 1990 و 2018، حيث تولى تدريب الفراعنة 3 مدربين مختلفين.

جيمس ماكراى


أول مدرب قاد الفراعنة في المونديال هو الأسكتلندى جيمس ماكراى، وشارك المنتخب المصري بهذه النسخة من المونديال كأول منتخب أفريقي وعربي يخوض هذا المحفل العالمي، قبل أن تغيب شمس الفراعنة عن كأس العالم حتى عام 1990 في النسخة التي أقيمت في إيطاليا أيضا.

وخرج المنتخب الوطنى من الدور التمهيدى بعدما خسر من المجر بنتيجة 4/2، فى المباراة التى أقيمت على ملعب جيورجيو أسشاريلى بنابولى، وسجل هدفى الفراعنة عبد الرحمن فوزى.

 

محمود الجوهرى


قاد الفراعنة في مونديال 1990، خاض المنتخب 3 مباريات في البطولة، تعادل في الأولى أمام هولندا بهدف لكل منهما، وتعادل سلبيا في الثانية أمام أيرلندا، وفى الثالثة خسر من إنجلترا بهدف دون رد، وسجل هدف مصر فى مرمى هولندا مجدى عبد الغنى.

هيكتور كوبر


تأهلت مصر لكأس العالم 2018  تحت قيادة هيكتور كوبر، وجاءت في مجموعة تضم روسيا والسعودية وأوروجواى، خسرت مصر أمام أوروجواى فى الدقيقة 90 ثم خسرت 3–1 أمام روسيا، وسجل الهدف محمد صلاح من ضربة جزاء، وفى المباراة الأخيرة ضد خسرت مصر 2–1 وسجل الهدف محمد صلاح فى الدقيقة 22.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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