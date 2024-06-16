شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدارس تدريبية فى القائمة الذهبية لقادة الفراعنة بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من التاريخ الكبير الذي يمتلكه المنتخب الوطني في أفريقيا، باعتباره أكثر المنتخبات الأفريقية المتوجة ببطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، إلا أن مصر تأهلت لكأس العالم ثلاث مرات فقط، أعوام 1934 و 1990 و 2018، حيث تولى تدريب الفراعنة 3 مدربين مختلفين.

جيمس ماكراى



أول مدرب قاد الفراعنة في المونديال هو الأسكتلندى جيمس ماكراى، وشارك المنتخب المصري بهذه النسخة من المونديال كأول منتخب أفريقي وعربي يخوض هذا المحفل العالمي، قبل أن تغيب شمس الفراعنة عن كأس العالم حتى عام 1990 في النسخة التي أقيمت في إيطاليا أيضا.

وخرج المنتخب الوطنى من الدور التمهيدى بعدما خسر من المجر بنتيجة 4/2، فى المباراة التى أقيمت على ملعب جيورجيو أسشاريلى بنابولى، وسجل هدفى الفراعنة عبد الرحمن فوزى.

محمود الجوهرى



قاد الفراعنة في مونديال 1990، خاض المنتخب 3 مباريات في البطولة، تعادل في الأولى أمام هولندا بهدف لكل منهما، وتعادل سلبيا في الثانية أمام أيرلندا، وفى الثالثة خسر من إنجلترا بهدف دون رد، وسجل هدف مصر فى مرمى هولندا مجدى عبد الغنى.

هيكتور كوبر



تأهلت مصر لكأس العالم 2018 تحت قيادة هيكتور كوبر، وجاءت في مجموعة تضم روسيا والسعودية وأوروجواى، خسرت مصر أمام أوروجواى فى الدقيقة 90 ثم خسرت 3–1 أمام روسيا، وسجل الهدف محمد صلاح من ضربة جزاء، وفى المباراة الأخيرة ضد السعودية خسرت مصر 2–1 وسجل الهدف محمد صلاح فى الدقيقة 22.