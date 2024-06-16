تفاصيل هروب سامسون من الزمالك ووجهته المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تطورات أزمة هروب البنيني سامسون لاعب الفريق، ورفضه العودة مرة أخرى لاستكمال باقي عقده مع الأبيض.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "سامسون حصل على جواز سفره بعد أن تم استدعاؤه للمشاركة مع بلاده في الأجندة الدولية الماضية بتصفيات كأس العالم 2026".

أضاف المصدر: "اللاعب ووكيله أخطروا نادي الزمالك بعدم العودة مرة أخرى، لعدم حصوله على مستحقاته لمدة 6 أشهر متتالية".

أوضح: "طلب سامسون في عدم العودة، جاء بعدما أخطره الزمالك خلال شهر أبريل الماضي، بعدم اكمال السنة المتبقية في عقده، وهو ما جعل اللاعب يرفض استكمال باقي المدة ويطلب مستحقاته".

أكمل: "مسؤولو الزمالك يتواصلون مع اللاعب حاليا ووكيله من أجل العودة مرة أخرى والوصول لاتفاق لجدولة مستحقاته تجنبا لتقدمه بشكوى خاصة وأنه يتبقى له مستحقات تتخطى 350 ألف دولار".

وأتم تصريحاته: "اللاعب يملك عرضا من الدوري الفنزويلي، الذي كان يلعب فيه، لذلك اتخذ قرار بعدم استكمال مشواره مع الفريق الأبيض".

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