"قتيلان و3 إصابات".. إطلاق النار وأحداث مثيرة قبل مباراة هولندا وبولندا في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشفت الشرطة في ألمانيا، التي تستضيف حاليا بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم، على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن أفرادها أطلقوا النار على أحد الأشخاص هددهم بعبوة حارقة على هامش عرض للمشجعين في منطقة سانت باولي بوسط مدينة هامبورغ اليوم الأحد قبل مباراة هولندا أمام بولندا.

وانطلقت بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" أول أمس الجمعة في دولة ألمانيا.

وأضاف منشور الشرطة، أن عملية كبيرة للشرطة تجري الآن وأن الشخص الذي تم إطلاق النار عليه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويتزامن ذلك مع تحقيقات جارية، تقوم بها الشرطة الألمانية على خلفية هجوم رجل على عدة أشخاص في حفل خاص بمناسبة بطولة أمم أوروبا.

وأوضحت الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر 27 عاما، اقتحم منزل أسرة، وهاجم عدة أشخاص تجمعوا في الساحة لمشاهدة المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا 2024 بين ألمانيا واسكتلندا. وقام بطعن عدة أشخاص" بأداة أشبه بالسكين".

وأسفر الاعتداء من جانب الرجل، الذي ينحدر من أفغانستان، عن إصابة سيدة خمسينية ورجل في عقده السابع بإصابات خطيرة، كما أصيب شخص ثالث بإصابات طفيفة.

وبعد وصول الشرطة، هاجم الرجل الشرطة الألمانية، التي ردت بإطلاق النار، وتوفى الرجل فيما بعد في المستشفى، وقبل الهجوم على الحفل، قالت الشرطة إن المهاجم قتل شابا في شقة سكنية ليست ببعيدة، ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل عن الضحية.

وقال المدعي العام فرانك باومجارتن اليوم الأحد إنه من المهم تحديد دافع المهاجم بصورة وأنه سوف يتم إجراء استجواب مكثف لشهود العيان والأشخاص الذين كانوا على معرفة بالجاني.

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