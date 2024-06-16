هولندا تهزم بولندا بهدفين في افتتاح مشوار المنتخبين بكأس الأمم الأوروبية يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب هولندا فوزا مهما اليوم على نظيره منتخب بولندا بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) والمقامة في ألمانيا وتستمر حتى يوم 14 يوليو المقبل.

تقدم منتخب بولندا بالهدف الأول في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب أدم بوكسا وتعادل منتخب هولندا عن طريق اللاعب كودي جاكوب في الدقيقة 29 قبل أن يحرز المنتخب الهولندي هدف الفوز باللقاء عن طريق اللاعب فوتر فيجورست في الدقيقة 83.

وبدأ منتخب هولندا مباراته أمام نظيره منتخب بولندا بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: فيربروجن.

الدفاع: دومفريز، دي فريج، فان ديك، أكي.

الوسط: ريندرس، شوتن، فيرمان.

الهجوم: سيمونز، ديباي، جاكبو.

وشهدت هولندا بقيادة المدير الفني رونالد كومان، قبل انطلاق المعسكر التحضيري عدة مشاكل تهدد مشاركة "الطواحين" بالفشل بالبطولة.

حيث فقد منتخب هولندا 4 عناصر قوية بسبب الإصابة قبل بداية البطولة وهم ثنائي خط الوسط ماتس ويفر من فينورد ومارتين دي رون من أتالانتا كما أُضيف لهذا الثنائي لاعبين بنفس المركز ولكن بأهمية أكبر، وهما نجم أتالانتا تون كوبمينرز، ونجم برشلونة فرينكي دي يونج الذي تأكد عدم تعافيه من إصابته بالكلاسيكو الأخير على مستوى الكاحل.

منتخب هولندا يتحدى الغيابات أمام بولندا

وبالرغم من كم الإصابات والغيابات، ولكن تملك هولندا تشكيلة قوية للغاية، خط دفاع بقيادة فيرجيل فان دايك وحضور أمثال ماتايس دي ليخت، فان دي فين، دي فري، بليند، ماتسن، أكي، ودومفريس.

وفي خط الوسط، ينتظر العالم مشاهدة انفجار الموهوب تشافي سيمونز، وكذلك نجم ليفركوزن جيريمي فريمبونج الذي سيعول عليه كومان غالباً كجناح صريح، وفي الهجوم هناك الباحث عن نادي ممفيس ديباي.

ضربة موجعة لمنتخب بولندا

ومن جانبه، كشف المدرب ميخاو بروبيرش، المدير الفني للمنتخب البولندي الأول لكرة القدم عن تأثير غياب المهاجم روبرت ليفاندوفسكي عن مواجهة هولندا، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.

وأوضح بروبيرش عن إن هذه تعد المباراة الثالثة دون تواجد ليفاندوفسكي، مما يجعل هناك فرصة للاعبين آخرين للتألق خلال فترة التحول بين الأجيال في المنتخب البولندي.

وتابع: "بالتأكيد، لا يوجد ما نخفيه، سنفتقده، لكن يتعين على اللاعبين الآخرين بذل كل ما في وسعهم للحصول على نتيجة. أتمنى أن تتاح له فرص أخرى للعب".

وأضاف مدرب هولندا: "يجب علينا تغيير هذا الفريق جيلاً بعد جيل، سنقوم بكل ما يتعين علينا القيام به بوصفنا فريقاً للعب بشكل جيد، لن نتراجع وسنتقدم للأمام".

وأختتم: "الجميع يقول إننا سنخسر، الجميع يتجاهلوننا. لكن لدينا فريق يريد القتال".

