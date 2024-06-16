أفشة يحتفل بعيد الأضحى بهذة الطريقة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نهى خورشيد

احتفل محمد مجدي أفشة جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر بعيد الأضحى المبارك وذلك رفقة نجله "مالك".

ونشر أفشة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورتين له رفقة مالك مرتدين الجلباب احتفالاً بأول أيام العيد، ملعقاً :"كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد(لوكا)".

وكان الأهلي حقق فوزًا على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسجل ثنائية الأحمر في اللقاء إمام عاشور.