" الأصدقاء " ثنائي الزمالك يحتفلان بعيد الأضحى سوياً (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

احتفل الثنائي نبيل عماد دونجا وعبدالله السعيد لاعبان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد الأضحى المبارك .

ونشر دونجا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه مع عبدالله السعيد معلقاً: " هابي عيد".

وكان الفارس الأبيض حقق فوزاً على سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وسجل عبدالله السعيد الهدف الأول وصنع الثاني لإبراهيما نداي.