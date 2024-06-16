جنش يحتفل مع أولاده بعيد الأضحى المبارك (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

حرص محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمي مودرن فيوتشر الحالي والزمالك السابق على الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

ونشر جنش عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع أولاده في حديقة منزله معلقاً :" عيد أضحي مبارك".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة نظيره سيراميكا كيلوباترا يوم الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب وذلك ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة، جمعهم من خوض 24 لقاء حتي الآن.