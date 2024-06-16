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"والله عيب".. تعليق ناري من خالد الغندور على إعلان فيلم أولاد رزق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:
علق خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على إعلان فيلم أولاد رزق، بطولة الفنان أحمد عز، الذي ظهر في الترويج له مجموعة من لاعبي الأهلي والمدير الفني مارسيل كولر.

كتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مع كل الاحترام لفن السينما وأفلام أولاد رزق وأبطاله المميزين".

أضاف: "بس مال ده بإعلان لكولر مدرب الأهلي ولاعبي الأهلي والقاضية ممكن وهل ده معناه استفزاز الزملكاوية حتى لا يشاهدوا الفيلم مثلا؟، أو معناه أن المسئولين عن الفيلم قرروا اقحام كرة القدم في فيلم سينمائي ليس له علاقة نهائياً بالرياضة والله عيب".
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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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