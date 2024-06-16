هاري كين: مستعدون لبدء البطولة.. وفخور بتحطيم الأرقام القياسية مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق الإنجليزي هاري كين لاعب منتخب إنجلترا عن مشاركة منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا، وتحقيقه للأرقام القياسية مع منتخب إنجلترا.

ويستعد منتخب إنجلترا لخوض أول مبارياته ببطولة أمم أوروبا 2024، عندما يواجه نظيره منتخب صربيا اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بالبطولة.

وقال كين في تصريحات عبر الموقع الرسمي لبطولة يورو 2024: "أشعر بالحماس للمشاركة في البطولة، والانتظار دائماً هو أسوأ ما في الأمر، ومستعدون لبدء البطولة ونتواجد في معسكر منذ فترة، ونحن نتطلع إلى الأمام في مباراة اليوم".

وأضاف: "تحطيم الرقم القياسي لعدد المشاركات للاعب إنجليزي في البطولات، أنه أمراً رائعاً للغاية وأنا فخور بذلك، ودائماً ما اتحدث للتواجد والثبات من أجل الفريق، لتقديم أفضل أداء ممكن في أكبر عدد من المباريات".

ويشارك المنتخب الإنجليزي في يورو 2024، في المجموعة الثالثة بالبطولة، رفقة كلا من "صربيا وسلوفينيا والدنمارك".

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