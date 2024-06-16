الأهلي يتواصل مع ميتلاند الدنماركي بسبب نسبة الزمالك من صفقة إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تواصل مسؤولي الأحمر، مع نادي ميتلاند الدنماركي، من أجل التأكد على تسديد القسط الثاني من صفقة إمام عاشور، وخصم نسبة الرعاية الـ5% التي يحصل عليها الأندية التي لعب لها اللاعب من قبل ومنها نادي الزمالك.

وانضم إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي، الموسم الماضي، قادما من ميتلاند الدنماركي في صفقة كلفت خزينة الأحمر مبلغ 3 ملايين دولار، تم دفع نصف المبلغ عند التعاقد مع اللاعب

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمواقع "الخليج 365": "تم التواصل بين الأهلي ونادي ميتلاند للتأكيد على سداد القسط الثاني من صفقة إمام عاشور منتصف يوليو المقبل".

وأوضح المصدر أن الأهلي اتفق مع النادي الدنماركي على أن يتم خصم 60 ألف دولار من إجمالي القسط الثاني، بسبب نسبة الرعاية 5% للأندية التي لعب لها إمام عاشور قبل احترافه في الدنمارك وبالتحديد قبل سن الـ23 سنة وهي الزمالك وحرس الحدود وغزل المحلة.

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