قائمة الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القائمة الأساسية للأبيض استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الفارس الأبيض ضيفًا ثقيلًا على نظيره المصري البورسعيدي غداً الإثنين على إستاد برج العرب بالإسكندرية وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وشهدت قائمة الأبيض لمباراة المصري البورسعيدي تواجد 22 لاعباً وهم:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – ياسر حمد – سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من خوض 18 مباراة فقط حتي الآن.