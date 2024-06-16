"أصيب بجروح عميقة".. الشرطة الألمانية توضح كواليس إطلاق النار على مشجع منتخب هولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت الشرطة الألمانية كواليس، إطلاق النار على مشجع بالقرب من منطقة المشجعين، قبل انطلاق مباراة هولندا وبولندا ببطولة أمم أوروبا 2024.

وانطلقت مباراة هولندا وبولندا، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة في بطولة أمم أوروبا.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت قيام الشرطة الألمانية بإطلاق النار على أحد مشجعي منتخب هولندا.

وأعلنت الشرطة الألماني في بيان رسمي قامت بنشره: "إن هناك عملية كبيرة جرت في وسط مدينة هامبورج، بعد قيام رجل يحمل فأس بتهديد ضباط الشرطة".

وأوضحت الشرطة أنها أطلقت النار على المشجع وأصابته بجروح خطيرة، وهو يتلقى الرعاية الطبية.

ويتواجد ما يقارب من 40 ألف مشجع لمنتخب هولندا، في محيط ملعب "فلكسبارك"، المقام عليه مباراة منتخب هولندا ونظيره البولندي، في اولى مباريات المجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا.

ويشارك منتخبا هولندا وبولندا في البطولة بالمجموعة الرابعة رفقة كلا من، "النمسا وفرنسا".

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