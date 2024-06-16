"بهدف البديل".. هولندا تفتتح مشوارها بأمم أوروبا بفوزاً قاتلا على حساب بولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن المنتخب الهولندي من تحقيق فوزاً قاتلاً على حساب نظيره منتخب بولندا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى، بالمجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا 2024.

وأحرز ثنائية المنتخب الهولندي في اللقاء كلا من، اللاعب كودي جاكبو في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتمكن زميله فيجوريست من إحراز الهدف الثاني للطواحين في الدقيقة 81 من عمر المباراة، بعد دقيقتين من إشراكه في اللقاء.

وأحرز هدف المنتخب البولندي الوحيد في اللقاء، اللاعب أدم بوكسا في الدجقيقة 16 من زمن الشوط الأول للقاء.

وبهذا الفوز، تمكن المنتخب الهولندي من حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة، ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة مبكراً، وقبل إقامة المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها والتي ستجمع بين فرنسا والنمسا غداً الإثنين.

ويشارك منتخبا هولندا وبولندا في البطولة بالمجموعة الرابعة رفقة كلا من، "النمسا وفرنسا".

أقر أيضاً

قتيلان و4 إصابات.. إطلاق نار وهجومان على مشجعي يورو 2024 في ألمانيا

بهذه الرسالة.. محمد صلاح يهنئ المسلمين بعيد الأضحى