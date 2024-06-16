شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تصرف مستحقات الحكام حتى الأسبوع الـ"25" بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرفت رابطة الأندية المصرية المحترفة مستحقات حكام الدوري الممتاز قبل إجازة عيد الأضحى، وتسلم الحكام مستحقات إدارة 9 جولات من بطولة الدوري الممتاز حتى الجولة 25 من مسابقة الدوري.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على استمرار البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في منصبه خلال الموسم المقبل، لاستكمال خطة تطوير التحكيم التي بدأها هذا الموسم والتي بدأت تؤتى ثمارها، حيث سيتم الدفع بعدد من الحكام الجدد فى الفترات المقبلة.

وينتهى عقد فيتور بيريرا مع اتحاد الكرة في شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعاً بين الخواجة ومجلس إدارة الجبلاية لمناقشة تفاصيل المرحلة المقبلة والعقد الجديد.