شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش ومعتمد جمال مدرب المقاولون العرب تشكيل المباراة التى تجمعهما بعد قليل فى افتتاح منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري.

تشكيل المقاولون العرب

في حراسة المرمي: محمود أبو السعود.

في الدفاع: فاروق كابور، أحمد مودي، أمير عابد، جوزيف اوشايا، محمد مجلي.

في الوسط: جواكيم اوجيري، محمد عبد الناصر، امادو انياص، محمود مانجا.

في الهجوم: محمد سالم.

بينما يتواجد على دكة بدلاء المقاولون العرب أمام طلائع الجيش كلا من: عامر عامر، أسامة النجار، عمر سافيولا، محمد هاني تريكا، عبد الرحمن جبنة، زياد فرج، فراس عايفية، محمود وادي، ياسين ياسر.

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: خالد سطوحي - عمرو طارق - يسرى وحيد - أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقى - على حمدى - - أحمد سمير.

خط الهجوم: أحمد عبد الرحمن زولا - جودوين شيكا - موسى دياوارا

وتعد مباراة اليوم مهمة في مشوار ذئاب الجبل بحثا عن تحقيق الفوز وتحسين موقفه في جدول الدوري المصري، حيث أصبح موقفه معقدا بعدما تواجد فى المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 16 نقطة، ويرغب في الخروج من دوامة الهبوط إلى دوري المحترفين، والبقاء في الدوري الممتاز.



فيما يبحث طلائع الجيش مواصلة عروضه الطيبة في الدوري وآخرها الفوز على بلدية المحلة بهدف نظيف، قبل توقف المسابقة لظروف مشاركة منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يتواجد الطلائع في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.