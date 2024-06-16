"الأول والأكبر".. إريكسن يسجل هدف تاريخي في مرمى سلوفينيا ببطولة أمم أوروبا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أحرز النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، هدف منتخب بلاده الأول في مرمى منتخب سلوفينيا، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة، في بطولة أمم أوروبا 2024.

وأحرز إريكسن هدف منتخب بلاده في مرمى سلوفينيا، في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول من المباراة.

وانطلقت مباراة الدنمارك أمام منتخب سلوفينيا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "مرسيدس بنز أرينا".

ويعد هذا هو الهدف الأول لإريكسن، في بطولة أمم أوروبا على الرغم من مشاركته في نسختي البطولة أعوام 2012 و2020.

ونجح إريكسن أيضاً، في أن يصبح أكبر لاعب يسجل للدنمارك في بطولة أمم أوروبا، بعمر "32 عاماًً و123 يوماً".

ويتواجد المنتخب الدنماركي في المجموعة الثالثة ببطولة أمم أوروبا، رفقة كلا من "سلوفينيا، إنجلترا وصربيا".

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