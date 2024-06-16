مع زوجته.. بلاتي توريه لاعب بيراميدز يحتفل بعيد الأضحى المبارك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتيت: نهى خورشيد

احتفل الدولى البوركيني بلاتي توريه لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بعيد الأضحى المبارك رفقة زوجته وأولاده.

ونشر توريه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صوراً خلال احتفاله مع زوجته وأولاده بعيد الأضحى معلقاً:"عيد مبارك سعيد للجميع".

ويحل الفريق الكروي بنادي بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على نظيره بلدية المحلة يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 يونيو الجاري على استاد السويس في الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.