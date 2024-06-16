اشتباكات بين جماهير إنجلترا وصربيا قبل بداية مباراة الفريقين في يورو 2024 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شهدت مدينة جيلسنكيرشن الألمانية،اشتباكات عنيفة بين جماهير منتخب إنجلترا وجماهير صربيا، قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة المنتخبين معاً ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

ووقعت الاشتباكات بين جماهير المنتخبين أحد الشوارع الجانبية، بمدينة جيلسنكيرشن الألمانية، بعد أن قام جماهير المنتخبين بإلقاء الزجاجات والكراسي على بعضهم البعض، مما استدعى إلى تدخل الشرطة الألمانية لإنهاء هذه الفوضى، وقوات مكافحة الشغب في ألمانيا لإنهاء المشكلة.

وقامت السلطات المحلية بمدينة جيلسنكيرشن، بالاستعداد لحالة التأهب القصوى من أجل القضاء على الفوضى، التي نتجت عن الاشتباكات بين الجماهير.

وتنطلق مباراة إنجلترا وصربيا الليلة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة، في بطولة أمم أوروبا.

ويتواجد منتخبا إنجلترا وصربيا، في المجموعة الثالثة بالبطولة رفقة كلا من "الدنمارك وسلوفينيا".



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