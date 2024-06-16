"لبس العيد".. لاعبو بيراميدز يظهرون بإطلالات أنيقة قبل مران اليوم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

ظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بإطلالات أنيقة قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأحد استعدادا لمواجهة بلدية المحلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صوراً من إطلالات نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معلقاً : "لبس العيد، شياكة ، أناقة".

ومن المقرر أن يلتقي فريق الكرة بنادي بيراميدز بنظيره بلدية المحلة يوم الأربعاء المقبل في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.