"قمة المجموعة".. موعد مباراة هولندا المقبلة في أمم أوروبا بعد الفوز على بولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن المنتخب الهولندي من تحقيق فوزاً قاتلاً على حساب نظيره منتخب بولندا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى، بالمجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا 2024.

وبهذا الفوز، تمكن المنتخب الهولندي من حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة، ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة مبكراً، وقبل إقامة المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها والتي ستجمع بين فرنسا والنمسا غداً الإثنين.

ويستعد المنتخب الهولندي لخوض قمة مباريات الجولة الثانية، بطولة أمم أوروبا، عندما يلاقي نظيره منتخب فرنسا يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد ".

ويستهل المنتخب الفرنسي مباريات ببطولة أمم أوروبا غداً، بمواجهة نظيره منتخب النمسا غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وستكون المواجهة التي تجمع بين فرنسا وهولندا يوم الجمعة المقبل، هي الأولى تاريخيا التي تجمع بين المنتخبين ببطولة أمم أوروبا.

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