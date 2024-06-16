"جلاليب".. نجوم بيراميدز على السجادة الزرقاء يوم العيد؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

ظهر نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بالجلاليب على السجادة الزرقاء خلال المران الجماعي لهم بأول أيام عيد الأضحى المبارك وذلك استعدادا لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو كوميدي للاعبو الفريق من ضمنهم أحمد توفيق، محمد رضا بوبو والمغربي وليد الكرتي أثناء ارتدائهم الجلاليب البيضاء فى أول أيام عيد الأضحى معلقاً :" يا جماعة catwalk pyramids".

ويواجه الفريق الكروي بنادي بيراميدز نظيره بلدية المحلة يوم الأربعاء في المباراة المقرر لها استاد السويس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ضمن الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

والجدير بالذكر أن بيراميدز يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، يليه المصري البورسعيدي صاحب الـ39 نقطة.