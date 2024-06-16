"الأول في البطولة".. التعادل يحسم مواجهة الدنمارك أمام سلوفينيا بأمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة منتخب الدنمارك أمام نظيره منتخب سلوفينيا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا.

وأحرز هدف منتخب الدنمارك في اللقاء، اللاعب كريستيان إريكسن في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، فيما أحرز هدف تعادل منتخب سلوفينيا في اللقاء اللاعب إيريك جانجا في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

ويعد هذا هو التعادل الأول في بطولة أمم أوروبا خلال النسخة الحالية، حيث لم تحضر نتيجة التعادل في أي لقاء من اللقاءات الخمس السابقة، التي أقيمت في البطولة حتى الآن.

وبهذه النتيجة تقاسم النائي نقاط المباراة، وفي انتظار نتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة والتي تجمع بين منتخبي صربيا وإنجلترا.

ويتواجد منتخب الدنمارك في المجموعة الثالثة بالبطولة، رفقة كلا من "إنجلترا وسلوفينيا، صربيا".

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