"لم الشمل في جيته".. مروان عطية يحتفل مع خطيبته بعيد الأضحى (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

نشر مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر صوراً من احتفاله بعيد الأضحى المبارك مع خطيبته "سلمي".

وشارك مروان عطية متابعيه بمجموعة صورة نشرها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام على أنغام أغنية فرحة العيد لماجد المهندس، معلقاً :"عيدكم مبارك".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.