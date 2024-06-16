"الأول لجاكبو وأصغر حارس".. أرقام تاريخية من فوز هولندا على بولندا في أمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح المنتخب الهولندي في تحقيق فوزاً قاتلاً، على حساب نظيره منتخب بولندا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى الرابعة ببطولة أمم أوروبا 2024.

وشهدت مباراة اليوم تحقيق العديد من الأرقام المميزة في البطولة، خاصة لثنائي المنتخب الهولندي، فيجوريست والحارس بارت فيربورجين.

وتمكن فيجوريست من إحراز الهدف الثاني لمنتخب بلاده في مرمى بولندا، في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وجاء هدف فيجوريست بعد دقيقتين و18 ثانية فقط، من دخوله إلى أرضية الملعب، ليصبح أسرع لاعب بديل يسجل هدفاً لمنتخب هولندا، في تاريخ بطولة أمم أوروبا.

وأصبح الحارس الهولندي بارت فيربروجين ثالث أصغر حارس مرمى مشاركة في تاريخ بطولة أمم أوروبا، بعدما شارك بشكل أساسي في مباراة فريقه اليوم أمام نظيره منتخب سلوفينيا، وهو يبلغ من العمر 21 عاماً و303 يوماً.

ويتفوق على بارت فيربروجين كأصغر الحراس مشاركة في تاريخ بطولة أمم أوروبا كلا من، الإسباني خوسيه إريبار الذي شارك في نسخة البطولة عام 1964 وهو يبلغ من العمر 21 عاماً و108 يوماً، وحارس مرمى منتخب تشيكوسلوفاكيا الأسبق فيليام ستشرويف، الذي شارك في نسخة البطولة عام 1960 بعمر يصل إلى 21 عاماً و276 يوماً.

كما نجح النجم الهولندي كودي جاكبو في أن يحرز أول أهدافه، في بطولة أمم أوروبا، بعد إحرازه هدف تعادل منتخب هولندا في مرمى بولندا في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

أقر أيضاً

قتيلان و4 إصابات.. إطلاق نار وهجومان على مشجعي يورو 2024 في ألمانيا