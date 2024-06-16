شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يغادر إلى الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة غدا بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر لاعبو فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى إلى مدينة الغردقة؛ للدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة الجونة غدا، في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

واختتم لاعبو فريق البنك الأهلى استعداداتهم قبل السفر إلى الغردقة، حيث يعمل الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى على تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط أمام الجونة، وذلك لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب مسابقة الدورى.

ومن المقرر أن يلتقى فريق البنك الاهلى مع الجونة ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"باستاد خالد بشارة في الرابعة عصر الإثنين المقبل.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 23 نقطة.