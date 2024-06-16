شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الجندى وملك إسماعيل يحرزان فضية التتابع مختلط لبطولة العالم للخماسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الثنائي محمد الجندي وملك إسماعيل لاعبي منتخب مصر في الخماسي الحديث في التتويج بالميدالية الفضية لبطولة العالم للخماسي ضمن منافسات التتابع المختلط، حيث تقام بطولة العالم حاليًا في الصين خلال الفترة من 7 وحتى 17 يونيو الجاري.

وتشارك البعثة المصرية في البطولة ببعثة مكونة من ١٩ فردا تضم كلا من عوض سامي عضو مجلس إدارة الاتحاد، بينما يضم الجهاز الفني كلًا من: “رؤوف حسام وعبد الرحمن عيسى مديرين فنيين، ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، وأحمد سلامة مساعد المدير الفني ، محمد الصباحي واحمد الصغير ومؤمن سيد ومحمد العسال ومحمد غيث وعبد الرحمن عادل المديرين الفنيين للسلاح، وياسر عصر مدير فني الفروسية، هشام سليمان مدير فني للجري، إبراهيم سكر مدير فني للرماية، وعلي الوكيل مدير فني السباحة واحمد ابو اليزيد مدرب سباحة ، يوسف حسن ومحسن حسني أخصائيين العلاج الطبيعي ، محمد خاطر اخصائي المكملات الغذائية ، ومصطفي صدقي للعلاج الطبيعي واصابات الملاعب والتأهيل، وجاويد خاور محلل الآداء وإسلام عبد الحليم اداري.

و 10 لاعبين ولاعبات هم كل من احمد الجندي ومحمد الجندي ومهند شعبان ومعتز وائل واسلام حامد وأحمد اشرف واللاعبات هايدي عادل وسلمي أيمن وأميرة قنديل وملك خالد.