إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي القائمة التي سيخوض بها مباراته أمام إنبي ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وشهدت قائمة الإسماعيلي لمباراة إنبي تواجد كل من:

أحمد عادل عبدالمنعم، محمد فوزي ، كمال السيد، محمد عمار، محمد نصر، حاتم سكر، حمدي النقاز، عبدالكريم مصطفى، محمد بيومي، محمد دسوقي، عصام صبحي، عماد حمدي، هشام محمد، عمر الساعي، عبدالرحمن الدح، محمد مخلوف، محمد حسن، محمد عبدالسميع، عبدالرحمن مجدي، مروان حمدي، نادر فرج، خالد النبريصى، باسم مرسي، على الملواني، ايريك تراوري.