أحمد الغندور حكمًا لمواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويدير مباراة الزمالك مع المصري البورسعيدي الحكم أحمد الغندور ويعاونه كلا من سامي هلهل مساعدًا أول، أحمد صلاح مساعدًا ثان، عاطف حسين حكمًا رابعًا، محمود البنا حكمًا لتقنية الفيديو، يوسف البساطي حكماً مساعداً لتقنية الفيديو.

يلتقي الزمالك بنظيره المصري البورسعيدي على إستاد برج العرب بالإسكندرية وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والمقرر اذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.