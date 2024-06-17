إحالة 50 مشجعا إيطاليا للمحاكمة في يورو 2024

أحالت السلطات الألمانية 50 مشجعًا إيطاليًا إلى القضاء، اليوم الأحد، بعد القبض عليهم أمس بتهمة التخطيط لأعمال شغب قبل مباراة منتخب بلادهم أمام ألبانيا في بطولة أمم أوروبا، يورو 2024.

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على 50 مشجعًا إيطاليًا قبل انطلاق مباراة إيطاليا وألبانيا أمس، وذلك للاشتباه بتخطيطهم لمهاجمة مشجعين ألبان باستخدام السكاكين والمولوتوف.

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ذكرت الصحيفة أن المشجعين الإيطاليين خططوا للهجوم من خلال تغطية وجوههم وحمل سكاكين وأدوات حادة وعبوات ناسفة محلية الصنع.

شهدت بطولة يورو 2024، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، العديد من أعمال الشغب، بما في ذلك إطلاق النار على مشجع هولندي كان يحمل أدوات حادة، واشتباكات بين جماهير إنجلترا وصربيا.

على الرغم من أعمال الشغب، انتهت مباراة إيطاليا وألبانيا بفوز إيطاليا 2-1، بعد أن كانت متأخرة بهدف في أول 22 ثانية من المباراة.

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة قوية أمام منتخب إسبانيا في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.