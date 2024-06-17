تفاصيل إصابة ناصر ماهر ومدة غيابه عن الزمالك

كشف مسئولو نادي الزمالك عن تفاصيل غياب ناصر ماهر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة الفريق الأبيض أمام المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها مساء الغد الإثنين، بسبب إصابة في

الركبة.

تعرض ماهر لكدمة بسيطة في الركبة خلال مباراة الزمالك الماضية أمام سيراميكا كليوباترا.

سيخضع ماهر لبرنامج تأهيلي لمدة 4 أيام للتعافي من الإصابة.

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من المتوقع عودته للمشاركة مع الفريق في مواجهة فاركو المقررة في 21 يونيو الجاري.

تأكد غياب ماهر عن مباراة المصري، لينضم إلى قائمة الغيابات الطويلة في صفوف الفريق.

يعاني الزمالك من غياب العديد من النجوم في هذه المباراة، بما في ذلك: شيكابالا، أحمد فتوح، مصطفى الزناري، سيف الدين الجزيري، ومحمد عاطف.

يغيب عمر جابر عن المباراة أيضًا بسبب الإيقاف، بينما يستمر غياب سامسون أكينيولا لعدم عودته بعد نهاية فترة التوقف الدولي بسبب رغبته في الرحيل بسبب مستحقاته المتأخرة.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي اليوم الاثنين، في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.