"زيدان الإنجليزي".. جماهير إنجلترا تكرم بيلينجهام بهذه الطريقة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، إن جماهير المنتخب الإنجليزي تستعد لتكريم نجم المنتخب وريال مدريد الإسباني جود بيلينجهام، خلال مباراة منتخب بلادهم أمام نظيره منتخب صربيا في أمم أوروبا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن الجماهير الإنجليزية، ستقوم برفع صورة كبيرة له من المدرجات، وهو يحتفل على طريقته بقميص منتخب إنجلترا، تكريماً على أدائه الكبير الذي ظهر به خلال الفترات الماضية.

ونشرت "ماركا" فيديو لأحد الجماهير الإنجليزية، وهو يقول "زيدان الإنجليزي"، في إشارة إلى أن أداء النجم الإنجليزي يشبه أداء الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان.

ويلاقي منتخب إنجلترا نظيره منتخب صربيا، في إطار الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

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