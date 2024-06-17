مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل إصابة ناصر ماهر ومدة غيابه



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال المصدر في تصريحات "لمصراوي" إن ناصر ماهر تعرض لإصابة بكدمة في الركبة خلال مشاركته في مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري.

وأضاف إنه من المقرر أن يخضع ناصر ماهر لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، وبالتلى سيغيب عن المشاركة لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أيام.

كما أشار إلى أن الجهاز الطبي بنادي الزمالك يسعي لتجهيز ناصر ماهر لمباراة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يونيو الجاري، بعد تأكيد غيابه بشكل رسمي عن مباراة المصري غداً.

ويواجه الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي غداً الإثنين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على إستاد برج العرب بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر الدوري المصري الممتاز.