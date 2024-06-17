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"بهدف بيلينجهام".. منتخب إنجلترا يتخطى عقبة صربيا في افتتاح مبارياته ببطولة أمم أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن منتخب إنجلترا من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب صربيا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم أوروبا يورو 2024 بألمانيا.

وأحرز هدف المباراة الوحيد وهدف فوز منتخب إنجلترا باللقاء، اللاعب جود بيلينجهام في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول من المباراة.

ونجح المنتخب الإنجليزي في حصد أول لا نقاط له بالبطولة ، ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

ويلاقي المنتخب الإنجليزي في المباراة المقبلة نظيره منتخب الدنمارك، في إطار منافسات الجولة الثانية بالبطولة، على أن يلاقي منتخب صربيا في الجولة ذاتها نظيره المنتخب السلوفيني.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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